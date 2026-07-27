FT: ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти Росії. Що розглядають натомість

Європейський Союз планує змінити підхід до запровадження санкцій проти Росії, після того як Греція на кілька тижнів заблокувала ухвалення 21-го пакета обмежень.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За даними медіа, замість підготовки великих пакетів санкцій у Брюсселі обговорюють можливість ухвалювати їх окремо або невеликими тематичними групами. Це має зменшити ризик того, що одна країна зможе заблокувати весь пакет через власні економічні інтереси.

Один зі співрозмовників FT каже, що ухвалений минулого тижня 21-й пакет санкцій проти Росії може стати останнім у такому форматі.

«Тепер цілком очевидно, що цей підхід більше не працює», — додав він.

Причиною перегляду стратегії стала нещодавня позиція Греції. Країна відмовлялася погоджувати новий пакет санкцій, доки ЄС не дозволить суднам Dynagas і надалі перевозити російський скраплений природний газ (СПГ) до країн поза межами ЄС.

Проте країни ЄС знайшли компроміс: компаніям тимчасово дозволили виконувати лише ті контракти на перевезення СПГ, які вони уклали до 24 лютого 2022 року, а будь-яке розширення таких поставок для європейських операторів заборонили.

Це перший випадок, коли ЄС фактично послабив уже погоджені економічні санкції проти Росії. Деякі дипломати ЄС різко розкритикували дії Греції, заявивши, що вона фактично зробила весь пакет санкцій заручником власних вимог.

Водночас у Греції стверджують, що заборону на перевезення російського СПГ ухвалили помилково. На думку Афін, вона завдала б шкоди насамперед грецькій компанії, а не російській економіці, водночас створивши перевагу для судноплавних компаній із Китаю та інших країн.