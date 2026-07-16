FT: Греція блокує 21-й пакет санкції ЄС проти РФ

Греція блокує новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через обмеження щодо російського газу. Країна хоче захистити судноплавну компанію Dynagas, яка перевозить російський зріджений природний газ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними джерел, це стосується санкцій, які забороняють перевозити російський газ до третіх країн, — вони можуть зруйнувати компанію грецького магната Джорджа Прокопіу.

Компанія Dynagas налічує 27 танкерів, з яких третина облаштована так, що дозволяє працювати у водах Арктики біля заводу «Ямал ЗПГ». У Греції стверджують, що ці танкери не підходять для роботи в інших регіонах, тому компанія буде змушена продати їх. Вартість одного такого танкера становить $300 мільйонів.

За останні три роки компанія заробила щонайменше $915 мільйонів на перевезенніх російських нафтопродуктів. Тільки з початку 2025 року Dynagas перевезла понад 10 мільйонів тонн російського ЗПГ на 11 суднах.

Окрім того, у пакеті санкцій є механізм, який має знизити верхню межу ціни на російську нафту.