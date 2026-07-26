Україна атакувала Тюменський НПЗ, «Чорноморнафтогаз», склад БпЛА та інші обʼєкти Росії

Україна атакувала «Чорноморнафтогаз» у Внукові, ретранслятор управління ударними безпілотниками та інші обʼєкти РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Після тимчасової окупації Криму обʼєкти «Чорноморнафтогазу» у Внукові росіяни використовують для того, щоб видобувати, зберігати та транспортувати природний газ і нафтопродукти. У Генштабі також підтвердили удар по Тюменському НПЗ 25 липня.

Також українські військові атакували ретранслятор для управління ударними дронами «Герань»/«Гербера» у районі Чорноморського (АР Крим). Сили оборони вдарили по автомобільному мосту у районі Виселок Донецької області і складу БпЛА в Луганській області.

У ніч проти 25 липня українські війська завдали серії ударів по суднах в акваторії Каспійського моря. Також Сили оборони атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї і техніки, якими росіяни бʼють по території України.