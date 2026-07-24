ЄС звинуватив TikTok у порушенні правил безпеки дітей в інтернеті. Це вже четвертий випадок за два роки

Євросоюз звинуватив соцмережу TikTok у порушенні правил онлайн-контенту серед неповнолітніх — компанії тепер загрожує штраф до 6% від її світового річного обороту.

Про це пише Reuters з посиланням на регуляторні органи ЄС.

Загалом це четверте звинувачення Євросоюзу проти TikTok за два роки. Однак наразі це тільки «попередні висновки». Європейська комісія, що є технологічним регулятором ЄС, вважає, що облікові записи TikTok не відповідають стандартам безпеки DSA. Йдеться про те, що платформа дозволяє дітями робити свої облікові записи публічними — це дає змогу іншим бачити їхній контент і потенційно загрожує кібербулінгом.

Також у ЄС вважають, що і приватні дитячі акаунти не можна вважати безпечними — адже їх можуть легко знайти через списки «підписки» і серед «підписників» інших користувачів навіть ті, хто не має акаунта в TikTok.

У компанії заявили, що вивчать висновки ЄС і будуть конструктивно працювати з ними. Однак там уточнили, що акаунти підлітків мають 50 попередньо налаштованих функцій конфіденційності та безпеки, розроблених з урахуванням рекомендацій експертів. Наразі компанія має ознайомитися з документами Єврокомісії та надати відповідь до того, як у ЄС ухвалять рішення про штраф.

Чому в ЄС почали контролювати вплив соцмереж на неповнолітніх

Єврокомісія розпочала перше розслідування проти платформи TikTok у лютому 2024-го. Тоді йшлося про порушення зобовʼязань із захисту дітей. У ЄК зазначали, що застосунок викликає залежність, не має обмежень для неповнолітніх у використанні програми, а система перевірки віку ненадійна.

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що також заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У липні в ЄС заявили, що планують обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду, а також під наглядом дорослих.

14 липня Єврокомісія попросила компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж Instagram і Facebook, оскільки він може «викликати залежність». У разі, якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи за порушення правил. У лютому Єврокомісія опублікувала аналогічний висновок стосовно TikTok. Там сказано, що він орієнтований на молодих користувачів і використовує дизайн, що викликає залежність.