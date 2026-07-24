Росіяни розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Росіяни розстріляли українського військовополоненого в селі Ялта на Донеччині.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Це сталося 13 липня. Росіяни взяли в полон українського військового, після допиту один з росіян наказав стратити його, а інший — розстріляв його з вогнепальної зброї.
Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Причетних до злочину росіян також розшукують.
- Росіяни вже не вперше вбивають українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином. У квітні вони розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині. Це було біля селища Ветеринарне, де армія РФ штурмувала українські позиції.