В Україні ввели нові правила призову для добровольців — без звернень до ТЦК. Як працюватиме механізм

В Україні ввели нові правила призову для добровольців. Звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно, бо командири військових частин отримали дозвіл видавати направлення на ВЛК.

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

Коли доброволець отримає дозвіл від командира, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. Частину доброволець зможе обрати сам.

Як працюватиме механізм:

добровольцю потрібно обрати вакансію у частині та пройти співбесіду;

отримати позитивне рішення від військової частини;

подати командиру заявку про бажання пройти службу;

отримати направлення на ВЛК і пройти його;

приїхати до військової частини та оформитись у ній, після чого за потреби пройти БЗВП.

Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.