Нові контракти, зарплати до 460 тисяч грн та поетапне звільнення зі служби. Президент Зеленський представив реформу війська

Президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.

На першому етапі реформи будуть охоплювати нові контракти, більші виплати, відстрочки після контракту, автоматичне погодження рапортів на переведення через «Армію+» та новий механізм повернення з СЗЧ.

Три типи нових контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт (для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших) — термін служби — від понад шести до 14 місяців. Відстрочка після контракту від шести місяців. Середня зарплатня 300 тисяч грн в місяць, яка сягає до 460 тисяч.

Бойовий контракт (для пілотів БпЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів та інших) — термін служби — 24 місяці (відстрочка після контракту — від шести місяців). Заробітня плата від 30 до 120 тисяч грн на місяць.

Базовий контракт (для тилових і небойових посад — діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших) — термін служби складає два роки, а відстрочка після контракту — шість місяців. Зарплатня — від 30 тисяч до 70 тисяч грн на місяць.

Під час служби за бойовим контрактом військовий отримує більші виплати, чим ближче він до першої лінії фронту. Військовослужбовці, що підписали базовий контракт, можуть обрати бойову посаду та отримувати більші виплати.

Виплати у рамках піхотно-штурмових контрактів будуть вираховувати так: 10 тисяч грн за день на позиціях, 20 тисяч — це базове військове забезпечення, 10 тисяч нараховують за кожен день на позиціях, 20 тисяч — за добу ударно-пошукових дій, а 40 тисяч — за день штурму (з просуванням вперед).

Ще зросте мінімальна зарплата в тилу — з 20 до 30 тисяч гривень. Зростуть і виплати для командування бойових підрозділів: для комбригів — з 50 тисяч до 150 тисяч грн, а для командирів корпусів — з 92 тисяч до 230 тисяч грн.

Серед іншого у війську запускають систему контролю Mission Control для штурмовиків та піхотинців. Вона підтверджуватиме перебування на позиціях, гарантуватиме виплати та швидше знаходитиме поранених.

Окрім того, у планах те, що частка іноземців у штурмових і піхотних військах складатиме до 50%.

Також зміни торкнулись і переведення — військовий може самостійно перевестись раз на рік через застосунок «Армія+» в межах ділянки фронту. Проте діятимуть обмеження — за місяць із військової частини можуть перевестись до 50 людей із бригади чи полку та до 10 з окремого батальйону.

Повернутись із СЗЧ до одного із 55 підрозділів упродовж 100 днів можна буде військовим, які раніше проходили службу в ЗСУ або Державній спеціальній службі транспорту України. Для цього потрібно буде подати рапорт через «Армію+», або до 1-го чи 2-го Центру рекрутингу ЗСУ, чи безпосередньо до обраної частини.

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