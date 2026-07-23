В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще шістьох дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути в Україну ще шістьох дітей — це дівчата і хлопці віком від 6 до 17 років.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Серед них — 17-річний юнак, який пережив наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Росіяни змушували його вчити російський гімн і брати участь у пропагандистських заходах. Також його хотіли втягнути в російську систему військового обліку.
Зараз цей юнак та інші діти вже в Україні — вони отримують необхідну допомогу. Це вдалося завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA та за допомогою благодійної організації Save Ukraine.
- Від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини в Україну повернули 116 дітей. За даними програми Bring Kids Back UA, станом на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 396 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.