У Міноборони знайшли спосіб швидше впізнавати загиблих українських воїнів — додадуть відбитки пальців рук і ніг

У Міноборони України знайшли спосіб швидше впізнавати загиблих українських військових не лише за допомогою ДНК — додати до системи відбитки пальців рук і ніг.

Про це повідомив керівник Департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов для LB. ua.

За його словами, у світі загиблих військових спочатку встановлюють за жетоном, відбитками пальців і зубною формулою, а ДНК-експертизу використовують уже потім, бо вона дорожча. Самофалов пояснив, що Міноборони пропонує зчитувати не лише відбитки пальців рук, але й стоп — вони часто краще зберігаються, бо у взутті залишаються захищеними.

У відомстві сподіваються запровадити новий підхід до кінця 2026 року. Там вважають, що це допоможе зменшити ризик помилок під час ідентифікації. Самофалов також нагадав, що були випадки, коли ДНК-експертиза помилково підтверджувала загибель людини, яка насправді була живою.