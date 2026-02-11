Родину військовополоненого Далецького, якого вважали загиблим, не зобовʼяжуть повертати виплати державі

Родина військовослужбовця Назара Далецького, якого вважали загиблим, але він повернувся живим із російського полону, не повинна буде повертати гроші, які держава виплатила через «загибель».

Про це повідомили в Міноборони.

За словами міністерства, усі кошти надали згідно з чинним законом та офіційно встановленими обставинами на той момент. Тож Міноборони не має юридичних підстав переглядати це рішення або вимагати повернення грошей.

Військовий 24 ОМБр Назар Далецький вважався загиблим із вересня 2022 року. У липні 2025-го один зі звільнених з полону військових повідомив, що Назар живий. 5 лютого 2026 року він повернувся до України в межах обміну полоненими.

Після цього представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родичі Далецького мають повернути гроші державі у розмірі 15 млн грн, які отримали через «загибель» чоловіка.

Представник омбудсмана додав, що для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, але він вважає, що юридично буде правильно, аби родичі повернули гроші державі.

Офіс президента / Telegram

Що відомо про Назара Далецького

Житель села Великий Дорошів на Львівщині Назар Далецький був учасником АТО, а від початку повномасштабної війни служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

У травні 2022 року Назар перестав виходити на зв’язок і вважався зниклим безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув у Купʼянському районі 25 вересня 2022 року — у день свого народження.