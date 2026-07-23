FT: ЄС може дозволити грецькій компанії перевозити російський СПГ, аби Греція погодила новий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз може дозволити грецькій судноплавній компанії Dynagas і надалі перевозити російський скраплений природний газ (СПГ), щоб ухвалити 21 пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, обізнаних із переговорами.

За інформацією джерел, компроміс, який ще мають затвердити посли країн ЄС, дозволить компаніям із Євросоюзу протягом 12 місяців перевозити російський СПГ до третіх країн. Цей термін можна буде продовжити, однак обсяги перевезень обмежать рівнем 2025 року.

Водночас країни ЄС мають погодити продовження ще на рік граничної ціни на російську нафту на рівні $44,10 за барель, щоб і надалі обмежувати доходи Москви від експорту викопного палива.

Dynagas експлуатує 27 газовозів, зокрема третину світового флоту танкерів класу Arc7, які можуть працювати в арктичних водах поблизу російського заводу «Ямал СПГ». Від початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ на 11 суднах, здійснивши 144 рейси.

За даними FT, частина країн-членів та Єврокомісія наполягали на повній забороні перевезення російського СПГ до третіх країн, однак деякі держави виступили проти через можливі економічні втрати для своїх компаній.