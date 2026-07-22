Росіяни вдарили по Запоріжжю, Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Російська армія протягом дня била по Запоріжжю, Херсонщині та Дніпропетровщині. Через атаки є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

Вдень росіяни вдарили авіабомбами по Лежиному на Запоріжжі — є загиблий, троє людей постраждали. У Запоріжжі російська армія влучила по підприємству — постраждали троє людей.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Херсоні, Зеленівці та Нововоронцовці на Херсонщині через атаки одна людина загинула, ще 12 — отримали травми. Удари пошкодили багатоповерхівки, будинки та автівки.

На Дніпропетровщині протягом доби від російських обстрілів постраждали семеро людей. Атаки пошкодили будинки, автівки, гаражі, супермаркет і котедж. Атака спричинила пожежу.