Росія атакувала Україну чотирма ракетами та 260 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 22 липня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 216 ударними БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили.

Ракети летіли з тимчасово окупованого Криму, деякі дрони також (з Гвардійського у Криму), деякі — з тимчасово окупованого Донецька, а також з Росії (Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ). Летіли дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та «дрони-імітатори «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Збити не вдалося одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, уламки впали на семи локаціях. Зокрема, на Київщині пʼять людей постраждали внаслідок російської атаки. Серед них — троє дітей у селі Чайки Бучанського району, повідомили в ДСНС.

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Від російського удару дроном по Одещині загинула жінка у малоквартирному будинку. Пошкоджені склади, зайнялася пожежа, заявили в ОВА.

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Також росіяни атакували дронами у Центральному районі Херсону двох чоловіків 30 і 43 років. Вони у стані середньої тяжкості, поінформували у МВА.