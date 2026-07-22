У Франції знайшли мертвим модельного агента, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епшейна

У Франції 20 липня знайшли мертвим 69-річного Даніеля Сіада — модельного агента, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епшейна.

Інформацію підтвердила французька прокуратура, передає France 24.

За даними BMF TV, тіло Даніеля Сіада знайшли 20 липня. Причина смерті невідома, триває розслідування.

The Guardian писав, що Сіад фігурує у близько 1 000 документів серед файлів Епштейна. З них випливає, що він передавав фінансисту інформацію про деяких моделей — фотографії, вік, зовнішні ознаки. Він підтримував з Епштейном регулярні контакти й отримував від нього грошові перекази.

Протягом десяти років Сіад регулярно писав Епштейну про свої поїздки Східною Європою та іншими країнами та шукав підходящих жінок для зустрічей з Епштейном.

У їхніх переписках було багато листів, які містили короткі запити від Епштейна. Той надсилав Сіаду повідомлення з питаннями: «А як щодо нових дівчат?», «Є якісь новини?», «Чи є щось варте того, щоб приїхати до Парижу?» або «Є якісь цікаві жінки?».

Сіад був фігурантом розслідування про торгівлю людьми. Сам він наполягав, що лише працював модельним скаутом, а Епштейн зловживав його довірою, і він «не міг знати, що ця людина небезпечна».