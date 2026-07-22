Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на війні проти України приблизно 1 330 військових

Росіяни втратили за останню добу на війні проти України приблизно 1 330 військових та сотні одиниць іншої техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни залишилися без двох танків, чотирьох бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, трьох реактивних систем залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1 610 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 335 одиниць автомобільної техніки на девʼяти — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

Водночас керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.