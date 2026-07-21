Українські військові вперше пройшли маршем на параді у Брюсселі — глядачі вітали їх вигуками «Слава Україні!»

Сьогодні у Брюсселі відзначають Національний день Бельгії. Цьогорічний парад став особливим і для України — уперше в історії українські військові пройшли маршем вулицями бельгійської столиці.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля».

23 військовослужбовці Президентської гвардії України крокували центральними вулицями Брюсселю у складі міжнародної колони. Марш розпочався від Палацової площі, де розташований Королівський палац.

Українці почали займати місця вздовж маршруту ще о девʼятій ранку — за сім годин до початку параду. Коли українські військові проходили повз, із натовпу лунало: «Слава Україні!», військові на ходу відповідали: «Героям слава».

Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня. Саме цього дня в 1831 році Леопольд I урочисто присягнув на вірність бельгійському народу і Конституції та став першим королем незалежної держави.

Про участь українських військових у параді за кілька днів до події повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. У дописі в X він написав, що вперше український підрозділ візьме участь у параді 21 липня. «Дуже пишаюся цим, — зазначив Франкен і додав: — Слава Україні! Ніколи не здавайтеся».