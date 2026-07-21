У Києві вчителька ввімкнула мультфільм російською мовою дітям у першому класі — її оштрафували

Вчительку одного з київських ліцеїв оштрафували на 3 400 гривень, бо на одному з уроків у першому класі вона увімкнула дітям мультфільм російською мовою.
Про це написала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на сторінці у Фейсбуку.
На вчительку поскаржився батько учня, який є ветераном російсько-української війни. Цей факт встановили під час перевірки. Вчителька визнала свою провину і сплатила штраф того ж дня.
- Це не перший такий інцидент. У січні «Слідство.Інфо» зʼясувало, що при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві працювала підпільна школа, де дітям показували російські фільми та навчали російських пісень. У першому класі в дітей був предмет «словʼянська мова» — насправді це була російська мова.