У Києві вчителька ввімкнула мультфільм російською мовою дітям у першому класі — її оштрафували

Вчительку одного з київських ліцеїв оштрафували на 3 400 гривень, бо на одному з уроків у першому класі вона увімкнула дітям мультфільм російською мовою.

Про це написала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на сторінці у Фейсбуку.

На вчительку поскаржився батько учня, який є ветераном російсько-української війни. Цей факт встановили під час перевірки. Вчителька визнала свою провину і сплатила штраф того ж дня.