Росіяни били по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є загиблі та постраждалі

Протягом доби російська армія била по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.
У Запоріжжі кількість загиблих через ранковий удар збільшилась до трьох. Ще 13 людей постраждали. Увечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю — постраждав чоловік. Атака спричинила пожежу на складах.
Протягом доби від обстрілів на Дніпропетровщині постраждали пʼятеро людей. Удари пошкодили багатоповерхівку, будинки, кафе та автівку.
У Знаменівці та Дружківці на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Атака пошкодила будинки та автівку.
На Херсонщині через удари одна людина загинула, ще троє зазнали травм. Також удари пошкодили будинки й автівки.
- У ніч на 21 липня Росія атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», ракетою-дроном «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».