Росія атакувала Україну 58 дронами. Скільки знешкодила ППО

У ніч на 21 липня Росія атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», ракетою-дроном «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили.

Дрони летіли і Росії (Курськ та Орел) та тимчасово окупованих територій — Гвардійське (Крим) та Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 46 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Збити не вдалося вісім ударних БпЛА, які влучили на семи локаціях. Зокрема, у Чернігові БпЛА влучив у адміністративну будівлю, на місці виникла пожежа, одна людина постраждала.

Водночас на Сумщині дрон росіян влучив у 9-поверховий будинок, постраждали 6 людей, серед них — 4 дитини. Також загорівся торговельний центр, повідомили у ДСНС.

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