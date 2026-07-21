Українці військовослужбовиці вперше отримали бронежилети, які враховують жіночу анатомію

Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель цього року придбала першу партію з 2 000 таких бронежилетів на 47 млн грн.

Про це повідомило Міноборони.

Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає:

покращити посадку бронежилета;

зменшити тиск у фронтальній зоні;

забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.

Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Такі анатомічні бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць. Після початку використання виробу Агенція разом із Міноборони та військовими збиратиме відгуки військовослужбовиць. Це допоможе оцінити, наскільки виріб зручний і ефективний у використанні, що можна покращити, а також урахувати ці пропозиції під час наступних закупівель.