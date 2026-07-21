SkyFall представила нову версію дрона-перехоплювача P1-SUN, який збиває реактивні Shahed

Українська компанія SkyFall представила нову модель високошвидкісного дрона-перехоплювача P1-SUN. Безпілотник під назвою P1-SUN Jetkiller вже пройшов бойові випробування та збив понад десяток реактивних дронів Shahed.

Про це повідомляє Reuters.

Дрон презентували на міжнародній авіаційній виставці у британському Фарнборо. У SkyFall розповіли, що працювати над модернізованою версією почали близько трьох місяців тому. Серійне виробництво P1-SUN Jetkiller планують розпочати вже у серпні.

За словами розробників, P1-SUN Jetkiller є швидшою версією базового перехоплювача, який українські військові використовують із кінця 2025 року. Максимальна швидкість нового безпілотника становить до 370 км/год, тоді як попередня модель розвивала до 310 км/год.

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У компанії також зазначили, що базова модифікація P1-SUN від моменту першого бойового застосування в листопаді 2025 року знищила понад 5 500 російських дронів Shahed. Наразі виробничі потужності SkyFall дозволяють випускати до 50 тисяч таких безпілотників щомісяця.

У SkyFall також розповіли, що базова модель P1-SUN, яку перше застосували в листопаді 2025 року, уже знищила понад 5 500 «Шахедів». Наразі SkyFall може випускати до 50 тисяч таких безпілотників щомісяця.

Також під час виставки українська компанія «Генерал Черешня» розповіла, що завершує розробку модернізованої версії перехоплювача Bullet зі швидкістю понад 400 км/год. Водночас британсько-українська Firebolt Engineering вже випробувала реактивний перехоплювач Griffen, який нині розвиває до 350 км/год і має отримати новий двигун для швидкості до 400 км/год.