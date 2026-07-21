Тариф на воду у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується. Вартість буде 63,79 грн за кубометр

Тариф на воду у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується. Це економічно обґрунтований тариф, який розрахував «Київводоканал», але місто не погодило його.

Про це повідомили у КМДА.

Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Цей тариф затвердила Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Також у КМДА заявили, що з новою ціною для родини з трьох людей плата за воду збільшиться на 200—300 грн, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води у Києві.

Напередодні «Київводоканал» у коментарі «РБК-Україна» розповів, що запропонував підняти тариф до 88,90 грн за один кубометр — майже втричі більше за попередній тариф, який діяв до останнього перегляду.

У «Київводоканалі» заявили, що тариф хочуть переглянути через більші витрати на електроенергію, пальне, реагенти, ремонти мереж і наслідки російських атак.