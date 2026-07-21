«Опендатабот»: Середня пенсія в Україні зросла до 7 273 грн, але чверть пенсіонерів отримує менш як 4 000 грн

Станом на 1 липня в Україні 9,98 мільйона пенсіонерів — їх кількість з початку року зменшилася на 190,5 тисячі. Середня пенсія становить 7 273 грн.

Про це повідомив сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тисяч гривень. З них пів мільйона отримують понад 20 тисяч гривень.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Opendatabot

Пенсіонери у семи регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі — у столиці: 9 901 грн (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 грн (на 24% більше), на Луганщині — 8 752 грн (на 20% більше).

Утім, є й регіони, де виплати менші за середні. Пенсія на Тернопільщині становить 5 657 грн — на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області (5 839 грн), на 19% — на Закарпатті (5 918 грн).

Opendatabot

Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.