Дрони СБУ атакували координаційний центр російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини

Служба безпеки України вдарила по координаційному центру російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини. Його розмістили в одному з пансіонатів, де під час удару могло бути приблизно 100 російських військових.

Про це пише Служба безпеки України у телеграмі.

За попередніми даними, на території центру було понад 70 автомобілів, озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти та були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Внаслідок удару 13 безпілотників на місці виникла масштабна пожежа, додали в СБУ.