Дрони СБУ атакували координаційний центр російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини

Служба безпеки України вдарила по координаційному центру російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини. Його розмістили в одному з пансіонатів, де під час удару могло бути приблизно 100 російських військових.
Про це пише Служба безпеки України у телеграмі.
За попередніми даними, на території центру було понад 70 автомобілів, озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти та були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Внаслідок удару 13 безпілотників на місці виникла масштабна пожежа, додали в СБУ.
- Також вночі Сили оборони атакували логістичні обʼєкти та нафтобазу росіян у Московському регіоні. Відстань від цілей до українського державного кордону перевищувала 400 кілометрів. В акваторії Чорного моря Сили оборони завдали удару по двох танкерах тіньового флоту Росії та чотирьох суховантажах.