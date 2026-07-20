Американська компанія Lockheed Martin створить дешевші ракети для Patriot. Їх будуть виробляти з європейськими партнерами

Американська оборонна компанія Lockheed Martin оголосила про створення нової ракети-перехоплювача для системи Patriot, яка буде значно дешевшою за минулі боєприпаси.

Про це пише Reuters.

Нова ракета отримала назву PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). Її вартість буде наполовину меншою за ціну нинішньої ракети PAC-3 MSE, яка коштує близько $4 мільйони за одиницю. Компанія додала, що початкове виробництво розпочнуть упродовж 36 місяців. Розробляти та виробляти зброю будуть разом з американськими та європейськими промисловими партнерами.

Reuters вважає, що випуск американською компанією дешевшого перехоплювача підкреслює те, як найбільші оборонні компанії реагують на конкуренцію, яка зростає.