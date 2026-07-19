Пропускна спроможність Керченської протоки знизилася на 75% після українських ударів у рамках операції «Молочка».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Раніше через протоку курсували чотири пороми — «Лаврентій», «Панагія», «Єйськ» і «Марія», ще одне судно SKS One перебувало в резерві.

Мадяр каже, що SKS One повністю знищили внаслідок ударів 7, 12 і 13 липня. Судно затонуло в порту Камиш-Бурун, відновити його не можна.

«Єйськ» і «Марію» відбуксирували до порту Керч і повертати на лінію не планують. Пороми «Лаврентій» і «Панагія» використовують як баржі, бо через пошкодження вони не можуть рухатися самостійно.

Загалом у період із 6 до 19 липня СБС атакували 176 російських суден, серед яких 106 танкерів, 40 суховантажів, 14 буксирів, сім поромів, пʼять танкерів-газовозів та чотири інші плавзасоби.