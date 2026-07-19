Росіяни вдарили по Сумах, Херсонщині та Харкову — є загиблі та постраждалі

Російська армія вдарила по Харкову, Херсонщині та Сумах. Унаслідок російських ударів є загиблі, десятки людей постраждали.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Росіяни КАБами вдарили по Сумах — загинув чоловік, постраждали троє людей. Атака пошкодила житловий сектор та промзону.

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В Ізюмі на Харківщині через російський удар постраждали 17 людей. Росіяни влучили у пʼятиповерхівку. Атака пошкодила будинки та автівки. Також російська армія вдарила по передмістю Харкова — загинули троє людей, ще 19 — постраждали.

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На Херсонщині у Білозерській громаді загинула жінка, ще четверо людей отримали травми. Удари пошкодили будинки та автівки. У Херсоні постраждав чоловік, ще один — загинув.

Окрім того, російський нічний удар по Києву повністю знищив завод та склади компанії UKRTAC. Це українське підприємство займається виробництвом військової амуніції.