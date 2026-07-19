Росіяни вдарили по Україні 41 ракетою та 125 дронами. Скільки знешкодила ППО

У ніч на 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши 166 ракет та дронів. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Для удару росіяни застосували 10 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон», 25 балістичних ракет «Іскандер», 3 протикорабельні ракети «Онікс», 3 керовані авіаракети Х-59/69 та 125 дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія», баражуючих боєприпасів типу «Бандероль».

ППО вдалося знешкодити 17 «Іскандерів», одну керовану авіаракету та 108 дронів. Проте 23 ракети та 10 дронів влучили у 20 місцях, а уламки впали ще на 18 локаціях.

Під основним ударом був Київ — там загинула одна людина, ще 15 — постраждали.