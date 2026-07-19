Росіяни вдарили по Києву — є загиблий та поранені

Російська армія в ніч проти 19 липня вдарила по Києву. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 15 — постраждали.

У Соломʼянському, Деснянському, Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах спалахнули пожежі. Атака пошкодила будинки, гуртожиток та інші будівлі.

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На Київщині, за попередніми даними, постраждали двоє людей. Атака спричинила пожежі на складах та логістичних об’єктах.

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На Одещині через атаку загинули двоє людей, ще четверо — постраждали. Удари пошкодили будинки, автівки та розважальний парк.

У Запорізькій області росіяни знову атакували пасажирський поїзд. Постраждала провідниця.