Українські війська вдарили по танкеру у Чорному морі та по нафтобазах у Ставропольському краї РФ

Українські військові СБУ вдарили по танкеру Avero у Чорному морі та по трьох нафтобазах у Ставропольському краї Росії.

Про це повідомили у СБУ.

Під ударом морського дрона «Мамай» був танкер Avero, на який наклали ембарго країни G7 та ЄС. Це судно вивозило нафту до Китаю та Індії.

За останні 10 днів це вже четвертий танкер тіньового флоту РФ, по якому вдарила СБУ. Усі вони належать до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для перевезення великих обсягів нафти та нафтопродуктів.

Також СБУ вдарила по трьох нафтобазах у Ставропольському краї — вони розташовані приблизно за 600 км від держкордону. Атака спричинила займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.