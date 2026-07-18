Україна вдарила по нафтобазі в Московській області та по сторожовому кораблю «Светляк»

Українські військові в ніч на 18 липня вдарили по нафтобазі в Московській області та по сторожовому кораблю «Светляк» проєкту 10410.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Під ударом була нафтобаза «Нафто-Сервіс» у Ногінську — там спалахнула пожежа. Площа резервуарного парку нафтобази становить приблизно 9 000 м³. З цієї бази надходить пальне до АЗС в центрі Росії.

Також українські підрозділи атакували два танкери, два плавучі крани та буксир в Чорному й Азовському морях.

У Керчі під ударом був сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» — це вже друге судно цього проєкту, по якому били українські сили. Ці кораблі росіяни використовують для патрулювання моря, супроводу інших суден і для завдань Військово-морських сил.

Також українські військові вдарили по залізничному мосту через річку Білу в районі Сабівки Луганської області.