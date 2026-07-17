Бескрестнов став радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Сергія «Флеша» Бескрестнова призначили позаштатним радником президента Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Раніше Бескрестнов після звільнення міністра оборони Михайла Федорова повідомив, що більше не є його радником. Таку саму заяву зробив інший радник Федорова — Сергій Стерненко.

Сьогодні уряд призначив нового тимчасового виконувача обовʼязків міністра оборони України — Євгенія Хмару. 15 липня з посади міністра оборони звільнили Федорова — це спричинило хвилю протестів 16 липня. Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську. Протести тривають і сьогодні.