Стало відомо, хто очолить «Нафтогаз» замість Сергія Корецького

Новим керівником «Нафтогазу» призначили комерційного директора компанії Сергія Федоренка.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Таке рішення ухвалила наглядова рада «Нафтогазу». Федоренко замінив Сергія Корецького, якого вчора призначили премʼєр-міністром.

Федоренко має понад 10 років досвіду в нафтогазовій галузі. Раніше він був членом правління ПАТ «Укрнафта», де відповідав за купівлю і продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління і розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

До «Укрнафти» Федоренко працював директором з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» (2015—2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію «Нафтогаз Oil Trading» у 2019—2022 роках. У 2022—2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.

Має ступінь магістра політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» і диплом MBA Київської школи економіки.