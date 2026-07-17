Медіа: Європейські країни посилили тиск на Грецію через передачу Україні 200 ракет до Patriot. В Афінах кажуть, що вже роблять достатньо

НАТО та Євросоюз тиснуть на Грецію, щоб країна надала Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети для комплексів Patriot.
Про це пише грецька газета eKathimerini з посиланням на джерела.
За словами джерел, Україна попросила Грецію надати до 200 ракет PAC-2, які перебувають на озброєнні грецьких систем Patriot. Українські посадовці вважають, що термін експлуатації деяких з ракет, які вже 23 роки перебувають на озброєнні ВПС Греції, може добігати кінця.
Попередні переговори про передачу Україні шести грецьких систем Patriot не завершилися укладенням угоди. Наразі запити з боку Україні зосереджені саме на запасах ракет, а не на комплексах.
Одна з пропозицій, яку наразі обговорють партнери України, передбачає продаж Грецією цих ракет Норвегії, яка потім передасть їх Києву. Проте грецькі чиновники стверджують, що вже роблять свій внесок у безпеку союзників: вони розгорнули системи Patriot у Саудівській Аравії — там вони захищають нафтопереробні заводи.
- Раніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що Україні критично потрібні додаткові ракети до комплексів Patriot. Після російських обстрілів Києва на початку липня він звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до Patriot уже цього місяця. Київ уже уклав контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їх почнуть постачати упродовж наступних років.
- Також Україна хоче отримати ліцензії на виробництво протибалістичних систем ППО від США. На саміті НАТО в Анкарі, який відбувся 7—8 липня, американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ отримає ліцензії на виробництво Patriot.