В Угорщині почали розслідувати звʼязки колишнього глави МЗС Сіярто з Росією

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні почали розслідувати звʼязки ексглави МЗС Петера Сіярто з Росією.

Про це пише угорське медіа Telex.

Раніше Мадяр звинувачував Сіярто в державній зраді. Наразі деталі справи не розголошують через низку секретних документів — це може вплинути на хід розслідування. Однак угорський премʼєр пообіцяв: одразу повідомить, якщо зʼявиться інформація, яку можна буде оприлюднити.

Вчора Сіярто заявив, що знайшов собі нову роботу і тому складає депутатський мандат. Він працевлаштувався до китайського автовиробника BYD. У компанії уточнили, що Сіярто обійматиме «глобальну міжнародну посаду» й не входитиме до керівництва угорського підрозділу.