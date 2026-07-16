Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію щодо кандидатів на склад уряду. Хто до нього може увійти

Новий премʼєр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію стосовно своїх кандидатів, які можуть увійти до складу уряду.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Корецький пропонує такі кандидатури на посади в уряді:

Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра України — міністра енергетики України;

на посаду першого віцепремʼєр-міністра України — міністра енергетики України; Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики України – міністра культури України;

на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики України – міністра культури України; Всеволода Ченцова на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Віталія Безгіна на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України; Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;

на посаду міністра молоді та спорту України; Андрія Бутенка на посаду міністра освіти і науки України;

на посаду міністра освіти і науки України; Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ України;

на посаду міністра внутрішніх справ України; Тараса Висоцького на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

на посаду міністра аграрної політики та продовольства України; Миколу Калашника на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України; Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів;

на посаду міністра у справах ветеранів; Олександра Кравченка на посаду міністра економіки та довкілля;

на посаду міністра економіки та довкілля; Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоровʼя України;

на посаду міністра охорони здоровʼя України; Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України;

на посаду міністра фінансів України; Дениса Маслова на посаду міністра юстиції України;

на посаду міністра юстиції України; Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України;

на посаду міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України; Оксану Ферчук на посаду міністра цифрової трансформації України.

Кандидата на посаду міністра оборони новий премʼєр поки що не оголосив. Наразі його обовʼязки виконує Михайло Федоров.

За Корецького на посаду премʼєра України сьогодні проголосували 289 депутатів, один був проти. Він складе присягу після призначення уряду. Корецький замінив на посаді Юлію Свириденко.