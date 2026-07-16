Росіяни у квітні атакували Сумщину дронами, бойові частини яких містили уран

У російських ударних дронах «Герань-2», якими росіяни атакували Сумщину у квітні, виявили боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це пише Служба безпеки України.

Ідеться про керовані ракети Р-60М класу «повітря — повітря», які росіяни використовують у своїх дронах.

Фахівці обстежили місця російських атак і виявили, що рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники перевищують природний радіаційний фон і загрожують здоров’ю людини.

Експертиза СБУ показала, що бойова частина російських ракет містила елементи зі збідненого урану масою 2 810 грамів. Речовину ідентифікували як «Уран-234», «Уран-235» та «Уран-238».

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У квітні СБУ зафіксувала аналогічну ситуацію на Чернігівщині: росіяни вдарили по регіону ударним дроном «Герань-2», уламки якого містили уран.