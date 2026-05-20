Росіяни атакували Чернігівщину дроном, уламки якого містили уран

Російська армія в ніч на 7 квітня атакувала Чернігівську область ударним дроном «Герань-2», уламки якого містили уран.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час розвідки біля уламків дрона поблизу селища Камка фахівці зафіксували високий рівень гамма-випромінювання, що загрожує здоров’ю людини.

СБУ зʼясувала, що бойова частина ракети класу «повітря — повітря», яку російські війська прикріпили до БпЛА для удару по області, містила уражаючі елементи зі збідненим ураном («Уран-235» та «Уран-238»).

Росіяни прикріпляюють такі ракети до дронів, щоб бити по українських літаках і гелікоптерах.