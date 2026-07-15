У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували лісову пожежу — вже вдруге з початку липня

Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки в Чорнобильській зоні відчуження. Підрозділи ДСНС не допустили поширення вогню на більшу територію.

Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

Фахівці весь час робили заміри радіаційного фону — його показники не перевищували допустимих норм.

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