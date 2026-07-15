У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували лісову пожежу — вже вдруге з початку липня

Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки в Чорнобильській зоні відчуження. Підрозділи ДСНС не допустили поширення вогню на більшу територію.
Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
Фахівці весь час робили заміри радіаційного фону — його показники не перевищували допустимих норм.
- У Чорнобільській зоні відчуження рятувальники періодично фіксують пожежі. Зокрема, одна з них почалася 25 червня після падіння російського безпілотника. У ДСНС фіксували погіршення якості повітря в Києві та кількох районах Київської області. Температура безпосередньо в осередках горіння сягала приблизно 50°C.
- Вже 3 липня в Чорнобильській зоні відчуження знову зафіксували чотири осередки загоряння — 10 липня рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу.