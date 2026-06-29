Дим від пожеж у Чорнобилі погіршив якість повітря в Києві та області

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які почалися 25 червня через падіння російського БпЛА, погіршили якість повітря в Києві та кількох районах Київської області.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України.

Супутники показали, що 27—28 червня дим поширився на південь від осередків пожеж. Через це погіршилася якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах.

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Також супутники зафіксували у повітрі підвищений вміст чадного газу та дрібних твердих часток. Шлейфи забрудненого повітря простягнулися на відстань до 170 кілометрів від місць пожеж.

Станом на 29 червня пожежі в Чорнобильській зоні тривають. Фахівці попереджають, що якщо дутиме північний вітер, дим знову може поширитися у бік Києва та прилеглих населених пунктів.

У ДСНС розповіли, що до ліквідації пожежі залучили понад 200 людей та приблизно 60 одиниць спеціальної техніки. Через спеку температура безпосередньо в осередках горіння сягає приблизно 50 градусів за Цельсієм. Радіаційний фон у нормі.