Від сьогодні вартість проїзду в Києві зростає до 30 грн

Від сьогодні, з 15 липня, у Києві зросла вартість проїзду в комунальному транспорті — тепер одна поїздка коштує 30 гривень.

Підвищення цін на проїзд анонсували ще 10 липня, а після громадського обговорення деякі ціни скоригували.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок:

1—9 поїздок — 30 грн за поїздку;

10—19 поїздок — 28,90 грн;

20—29 — 27,80 грн;

30—39 — 26,60 грн;

40—49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також доступні місячні проїзні — у такому разі одна поїздка коштуватиме приблизно 23 гривень. Безлімітний проїзний коштуватиме 3 656 гривень (ціну зменшили на 25% після громадського обговорення).

Пільги зберігаються:

студенти оплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;

учні безкоштовно їздитимуть під час навчального року, а влітку сплачуватимуть 25%.

З 1 серпня планують запустити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме необмежено пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Поїздки, куплені на транспортну картку до 14 липня, можна використати до 14 вересня 2026 року. Після цього їхня вартість не згорить — кошти автоматично повернуть на баланс транспортної картки.