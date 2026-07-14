Росіяни били по шістьох регіонах України, а також атакували два цивільних судна у Чорному морі — є загиблі та поранені

Російська армія протягом дня била по Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Одещині, Миколаївщині та Запоріжжю. Внаслідок російських атак є загибла й поранені.

«Бабель» знає головне про наслідки ударів.

На Одещині росіяни вдарили по житловому сектору: загинула жінка, ще одна людина постраждала. Виникла пожежа у двоповерховому будинку, пошкоджені три будинки. Також були атаковані два цивільних судна у Чорному морі, які рухалися під прапорами Танзанії та Ліберії. Загинув капітан одного із суден. Екіпаж з 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждали.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Facebook / ДСНС України

У Запоріжжі понад 32 тисячі абонентів залишилися без світла після російських атак. Однак, за словами голови ОВА Івана Федорова, менш ніж за годину електропостачання повернули.

У Харкові росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Шевченківському районі, постраждала одна людина.

Внаслідок російських атак на Херсонщині поранені 20 людей, серед них 17-річна дівчина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, таксі та автомобіль.

Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині з РСЗВ: вісім поранених, пʼятьох з них госпіталізували. Пошкоджений медичний заклад, багатоквартирний будинок, приблизно 20 приватних будинків і сім автомобілів.

У Сумах росіяни вдарили по житловому сектору — безпілотник влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, у якому вибило вікна. Постраждалих немає.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран ДСНС Сумщини