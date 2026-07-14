Росіяни вночі запустили по Україні 10 ракет і 135 дронів. Під ударом були Київ, Одещина, Чернігівщина і Дніпропетровщина

У ніч проти 14 липня російські війська запустили для атаки на Україну 135 дронів і 10 ракет — вісім балістичних «Іскандерів» і дві авіаційні Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила сім ракет, зокрема пʼять балістичних, і 108 безпілотників. Одна ракета і 25 дронів влучили в 17 місцях, на десяти локаціях впали уламки.

Зокрема, під атакою були:

Київ. Уночі від російського обстрілу загорілося складське приміщення в Голосіївському районі, у Дарницькому — автівки. На іншій локації виявили вирву та пошкодження на території школи-інтернату. Також уламки впали на приватний будинок. Минулося без постраждалих.

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Чернігівщина. Під ранок російський дрон влучив у житловий будинок у Ніжинському районі — постраждали дві жінки.

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Дніпропетровщина. Під удар потрапив локомотив вантажного поїзда. Також знеструмлено контактну мережу на перегоні.

Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України