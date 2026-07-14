Творець DeepSeek став найбагатшим серед засновників компаній у сфері штучного інтелекту

Статки засновника DeepSeek Ляня Веньфена зросли більш ніж удвічі після останнього раунду фінансування компанії. Завдяки цьому китайський підприємець став найбагатшим у світі серед творців моделей штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Зараз статки Ляня оцінюють у $36 мільярдів, тоді як раніше вони становили приблизно $16,7 мільярда. Це значно більше, ніж у співзасновника Anthropic Даріо Амодея та співзасновника OpenAI Грега Брокмана.

У своєму порівнянні Bloomberg враховувало лише компанії, чий основний бізнес і більшість доходів безпосередньо повʼязані з розробкою моделей ШІ. До списку не включали диверсифіковані корпорації на кшталт Alibaba Group і Tencent Holdings, а також компанії з ланцюга постачання для ШІ, наприклад, операторів дата-центрів чи виробників напівпровідників.

Більшість статків Ляня походить від його частки в DeepSeek. Високий попит на інвестиції збільшив оцінку компанії приблизно впʼятеро порівняно з початковими $10 мільярдами, про які повідомляли у квітні. Після раунду фінансування на $7,4 мільярда в червні 2026 року, який оцінив DeepSeek у $50 мільярдів і в межах якого сам Лян інвестував $3 мільярди, його частка, за оцінками Bloomberg, скоротилася до приблизно 78%.

На відміну від інших засновників ШІ-компаній із Кремнієвої долини, Лян зберіг надзвичайно велику частку власності. У США створення компанії у сфері передового ШІ з оцінкою $50 мільярдів зазвичай вимагає передати значну частину акцій технологічним гігантам і венчурним інвесторам. Натомість збереження майже 78% акцій суттєво збільшує як особисті статки Ляня, так і його контроль над компанією — це рідкісний випадок серед сучасних засновників ШІ-компаній.

Статки Ляня в $36 мільярдів роблять його восьмою найбагатшою людиною Китаю. Він лише трохи поступається Ченю Тяньши — мільярдеру у сфері ШІ-обладнання та співзасновнику Cambricon Technologies.

Що таке DeepSeek

У січні 2025 року DeepSeek обійшов ChatGPT і ненадовго став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфен, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими й нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.