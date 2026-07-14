Сметанін заявив, що йде з посади очільника «Укроборонпрому»

Герман Сметанін заявив, що завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром»). Його призначили на цю посаду в липні 2025 року.

Про це він написав на сторінці у Фейсбуку.

Сметанін не назвав причину свого звільнення.

Що сталось у Вишневому

У ніч проти 6 липня росіяни атакували склад зі зброєю біля житлової забудови у Вишневому на Київщині: загинули девʼять людей, ще 30 постраждали. Премʼєрка Юлія Свириденко зазначила, що там найбільші руйнування житлової забудови від початку війни: пошкоджені 280 будинків на площі 13 гектарів. У місті були повторні детонації протягом дня, частину людей евакуювали.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» заявляв, що обʼєкт, на якому сталися вибухи, не підпорядковується Збройним силам. Він також сказав, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщувати склади боєприпасів поруч із цивільною забудовою.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив СБУ і розвідці зʼясувати, що сталось у Вишневому. Пізніше він повідомив, що росіяни атакували склад «Укроборонпрому».

11 липня Зеленський заявив, що двоє керівників «Укроборонпрому» всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача розмістили склади зі зброєю біля житлової забудови. 12 липня їх звільнили. Попереднє розслідування встановило, що вони порушили правила безпечного зберігання боєприпасів.

У компанії також заявили, що на всіх підприємствах товариства триває перевірка дотримання вимог про зберігання зброї.