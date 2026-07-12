Вибухи складів у Вишневому: з «Укроборонпрому» звільнили двох керівників підприємств, чиї дії призвели до трагедії

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») звільнило керівників двох державних підприємств. Попереднє розслідування встановило, що вони порушили закон і правила безпечного зберігання боєприпасів. Їхні дії призвели до руйнувань житлової забудови у Вишневому на Київщині, після того як склад зброї атакували росіяни.
Про це повідомили в компанії.
Також звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.
В «Укроборонпромі» заявили, що передають всю необхідну інформацію і документи СБУ та іншим слідчим органам. Також на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог про зберігання зброї.
- Через атаку вночі проти 6 липня у Вишневому загинули девʼять людей, ще майже 30 постраждали. Премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що в місті найбільші руйнування житлової забудови від початку війни. Загалом пошкоджені 280 будинків на площі 13 гектарів.
- 11 липня Зеленський заявив, що двоє керівників держпідприємств «Укроборонпрому» всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача розмістили склади зі зброєю біля житлової забудови. Кримінальні справи вже порушили. Зеленський доручив СБУ та іншим правоохоронним органам перевірити інші подібні підприємства, щоб запобігти повторенню таких випадків.