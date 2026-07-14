Рада в першому читанні підтримала декриміналізацію порно в Україні

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порно та посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

За законопроєкт № 15294 проголосував 231 нардеп із 226 необхідних. Ще 8 депутатів проголосували проти, троє утрималися.

Законопроєкт передбачає декриміналізацію виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збуту і поширення порнографічних матеріалів серед повнолітніх. Водночас він посилює кримінальну відповідальність за злочини, повʼязані з дитячою порнографією, її розповсюдженням серед неповнолітніх, а також за сутенерство, звідництво та організацію сексуальної експлуатації дітей.

Це була третя спроба депутатів ухвалити законопроєкт про декриміналізацію порно, дві інші не підтримали голосами.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев писав, що завдяки декриміналізації порно держава могла б отримувати майже мільярд гривень податків на рік. Наприклад, платформа OnlyFans у 2025 році сплатила в український бюджет $1,6 мільйона податків — на 18% більше, ніж у 2024-му. Це при тому, що порнографія не легалізована.