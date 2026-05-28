Нардепи не підтримали законопроєкт про декриміналізацію порно

Верховна Рада не прийняла законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно — лише 207 депутатів проголосували за із 226 необхідних.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту 28 травня.

Законопроєкт про декриміналізацію порно восени 2024 року зареєстрували нардеп Ярослав Железняк з іншими депутатами. Цим законопроєктом парламентарі хочуть змінити статтю 301 Кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не увʼязнювали на 3—5 років.

Однак законопроєкт залишає кримінальну відповідальність за порно без згоди, екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія), порно з дітьми і розповсюдження серед дітей.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев писав, що завдяки декриміналізації порно держава могла б отримувати близько 1 млрд грн податків на рік. Наприклад, платформа OnlyFans у 2025 році сплатила в український бюджет $1,6 млн податків — на 18% більше, ніж у 2024-му. Це при тому, що порнографія не легалізована.