СБУ викрила схему розкрадання понад 10 млн грн на ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС

Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень, які енергетична компанія «Центренерго» виділила на ремонт критичної інфраструктури на Київщині та Харківщині.

Про це пише СБУ у Телеграмі.

Як зʼясувало слідство, посадовець одного з департаментів підприємства разом з двома власниками повʼязаних з ним компаній привласнили понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. За договором для ремонту мали поставити нові труби 2024—2025 років виробництва. Замість цього вони закупили старі труби, а щоб приховати це, нанесли фальшиве маркування і видали їх за нові.

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Якби ці труби встановили, це поставило б під загрозу стабільну роботу ключових теплоелектростанцій під час підготовки до нового опалювального сезону, додає СБУ.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозри: заволодіння майном в особливо великих розмірах; підробка документів; зловживання владою і службовим становищем. За цими статтями їм загрожує до 12 років позбавлення волі.