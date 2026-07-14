Болгарія виходить з «Коаліції охочих»

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна виходить зі складу «Коаліції охочих». Країна не відправила свого представника на зустріч, яка відбулася в Парижі 13 липня.

Про це пише Bloomberg.

За словами болгарського премʼєра, вони не братимуть участі в коаліції, яка «виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні». Він вважає, що закінчити війну може «потужна дипломатична ініціатива».

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов 9 червня заявив, що уряд планує припинити поставки зброї Україні. Він пояснив, що Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння. Пізніше він прокоментував свою заяву і сказав, що країна припиняє поставки зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не продаж озброєння.